Thiago Motta Bologna, quando sarà l’incontro con Saputo

Thiago Motta Juve, i prossimi passaggi

Thiago Motta sarà il prossimo allenatore della Juventus e, su questo, i dubbi si affievoliscono con il passare delle ore. Ma non è ancora il momento di prepararsi a comunicati ufficiali, ad aspettare l'arrivo del nuovo allenatore bianconero a Torino. Ci sono dei passaggi e delle tempistiche da rispettare.Oggi è il giorno della festa, a Bologna. La squadra con il suo allenatore attraverserà le vie della città per festeggiare lo storico ritorno in Champions League. Non è certamente questa, dunque, la giornata per parlare e soprattutto comunicare il futuro di Thiago Motta. L'incontro con Saputo si svolgerà nella giornata di domani: in questa sede, Thiago Motta comunicherà al patron felsineo la decisione di lasciare il Bologna e, insieme, decideranno quando e come comunicare la cosa alla piazza rossoblù.La Juventus resta rispettosa delle tempistiche della piazza bolognese, ma allo stesso tempo è convinta di aver messo il lucchetto sull'accordo con Thiago Motta e anticipato ogni tipo di concorrenza. Nessuna forzatura, dunque: si aspetterà la fine della stagione, le ultime partite di Bologna e Juventus, per mettere il tutto nero su bianco.