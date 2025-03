Juventus, Thiago Motta-Tudor: la reazione di Calvo

Getty Images

La risposta di Calvo sull'esonero di Thiago Motta

Solo un "no comment" per, Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus , per quanto riguarda l'arrivo alla Continassa di Igor Tudor a seguito dell'esonero di, scattato ufficialmente nella giornata di domenica.Il dirigente bianconero è stato intercettato dai giornalisti presso la sede della Lega Calcio a Milano, dove si è presentato per una nuova riunione con i club di Serie A, ma appunto ha preferito non esprimersi sulle scelte più recenti della Vecchia Signora nel tentativo di salvare almeno il finale di stagione raggiungendo l'obiettivo minimo della qualificazione alla Champions League, fondamentale anche in termini di bilancio

Cosa fa Calvo alla Juventus

Marketing

B2B (Business to Business) – Vendite dei diritti, gestione sponsor, gestione scuole calcio, organizzazione amichevoli, tournèe e gestione della sede di Hong Kong

B2C (Business to Consumer) – Stadio e merchandising

Si occuperà a tempo pieno delle relazioni con le istituzioni di sua responsabilità: Lega calcio, Figc, Eca, Uefa, Fifa, interventi al Senato)

Di recente Calvo è stato anche nominato consigliere della FIGC insieme a Beppe Marotta dell'Inter e Stefano Campoccia dell'Udinese, un ruolo che gli consentirà di restare in contatto con i vertici calcistici nazionali. Alla Juventus, invece, non si occupa solo di calcio giocato. Queste le sue aree di lavoro: