Juventus, il progetto di Thiago Motta

Una nuovasta per nascere. Una Vecchia Signora che non sarà rivoluzionata negli interpreti, le finanze bianconere non sono così elevate da poter fare investimenti grandi.Sull'italo brasiliano infatti la dirigenza bianconera ha scelto di fare un investimento non elevatissimo in termini economici ma importante in termini di tempo.invece che nella rosa. Thiago Motta sarà chiamato a fare la differenza con gli interpreti già presenti in rosa. Alla Continassa servirà però chiaramente tempo per assimiliare i nuovi concetti di un gioco innovativo e "rivoluzionario" come quello di Thiago. Il sogno come sempre si chiama Scudetto, ma il progetto nasce come progetto a medio-lungo termine per tornare a vincere. Il primo passo della rivoluzione? Il cambio modulo.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.