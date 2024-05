Juventus, come cambia il futuro di Weah con Thiago Motta?

Una montagna russa è forse il modo migliore di descrivere questa prima stagione alla Juventus di Timothy. Un arrivo tra l'entusiasmo generale, subito prestazioni degne di nota quelle dell'esterno arrivato dal Lille, poi l'infortunio di natura muscolare che si è rivelato essere più lungo del previsto. Il rientro in campo che continuava a slittare e dal suo ritorno qualcosa sembrava fosse cambiato, complice anche un calo delle prestazioni.Si pensava addirittura che l'americano potesse partire in prestito nel corso del mercato estivo per proseguire la sua crescita. Partenza che al momento non è esclusa come ipotesi ma conalla guida per lui potrebbe essere disegnato un "nuovo" ruolo. Nuovo per così dire, si tratterebbe di un ruolo che già aveva ricoperto in passato prima di essere riadattato a terzino o esterno basso da Fonseca ed Allegri. Tim infatti, potrebbe tornare a giocare comedisegnato da Thiago Motta, modulo che esalterebbe decisamente le sue qualità offensive e ricoperto dal giocatore all'inizio della sua carriera. Sempre qualora si optasse per la permanenza a Torino.