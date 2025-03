Thiago Motta non scuote (quasi) mai la Juve: cosa racconta la gestione delle difficoltà

2025 Getty Images

. La gestione di Thiago Motta si potrebbe definire così, nel bene e (soprattutto) nel male. L'allenatore bianconero ha saputo scuotere la squadra in poche occasioni, ancora una volta nel bene e nel male. Già, perché di scosse la Juventus ne ha vissute tante in questa stagione,La rivoluzione cominciata in estate non è stata (e non avrebbe potuto essere) lineare, e i bianconeri si sono trovati tante volte in difficoltà, con il mantra della ripartenza diventato un tormentone abituale Senza dubbio è un altro dei temi centrali fin qui: sia la squadra che Thiago Motta non hanno mostrato sempre lo stesso modo di rispondere, né alle difficoltà né ai momenti positivi, ma una costante c'è.

I momenti di difficoltà

La gestione di Thiago Motta

Di momenti, ce ne sono stati tanti. Diversi, intensi:ma quella costante di cui parlavamo si trova proprio nell'atteggiamento del suo allenatore, soprattutto quando la scossa era più forte. Motta non ha mai punto in maniera incisiva, portando con sé una scia di leggerezza che non è stata sempre accolta in maniera positiva, soprattutto dai tifosi.Non è stata di certo una stagione semplice, e non c'è bisogno di dare ulteriori spiegazioni. La Juventus ha provato tante volte a gettare le basi,. Ci sono stati però alcuni momenti che più di tutti hanno certificato i limiti di questa squadra, oltre i quali difficilmente si è saputi andare.Uno di questi è senza dubbio la gara di, fotografia del momento più difficile di questa stagione: una Juve decimata dagli infortuni, caduta nella solita trappola del pareggio. Poche settimane dopo, arriva un'altra delusione, più forte perché esempio di quelle basi gettate e subito perse: la vittoria con il Manchester City e subito dopo il pareggio all'ultimo minuto contro ilNelle ultime settimane ci sono state altre gare in cui i bianconeri non hanno saputo reagire, dimostrando di avere ancora diversi aspetti su cui lavorare. La Supercoppa con il, l'uscita dalla Champions League e soprattutto la sconfitta di martedì con: ciò che rimane, però, è una mancanza di risposte forti, tranne forse per l'ultima. Ma ci arriviamo subito.Partendo dalla fine, si può trovare forse l'unica nota diversa dalle altre. O almeno, mezza. Già, perché la conferenza stampa post Juventus-Empoli ha rappresentato un cambio rispetto al passato, dovuto anche dalla delusione che forse è stata più cocente di altre., eppure non si può parlare di durezza o mano pesante.Anche quando la Juve è stata in difficoltà (proprio come ora) Thiago, bensì ha sempre cercato di far scivolare queste criticità. O di smorzarle, cercando di ritrovarsi insieme: prima dell'Inter aveva portato a cena l'intero gruppo, con l'obiettivo di trovare quella chimica che, probabilmente, non c'è stata spesso fin qui.





