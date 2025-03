Juventus, 'come si perde' non conta più: Firenze deve essere un punto di non ritorno

AFP via Getty Images

Come dopo l'eliminazione dalla Champions League, come dopo l'uscita dalla Coppa Italia, ecco che ancora una volta siamo qui a perderci tra domande e ipotesi su quello che sarà, domani e tra un paio di mesi Che cosa resterà di questa stagione? La squadra bianconera riuscirà almeno a raggiungere il quarto posto? Dopo la drammatica - sportivamente parlando - serata dell'Allianz Stadium, tutto è inevitabilmente più incerto e sfumato intorno al tecnico italo-brasiliano. Che "non è in discussione", ad oggi, come si continua a ripetere come un mantra, ma che ora è più sotto i riflettori di prima, e pure più vicino all'addio che alla conferma, tendenzialmente.

Thiago Motta rischia l'esonero in caso di sconfitta a Firenze?

Se proprio si vuole fissare un orizzonte temporale per eventuali decisioni nel breve termine, tutto porta alla serata di domenica, quando si avrà un altro verdetto potenzialmente decisivo: arriverà poco prima delle 20.00, al fischio finale di, una partita che a questo punto può davvero essere decisiva e rovesciare completamente le carte in tavola, anche perché cade "a fagiolo" prima di una sosta e dunque di un paio di settimane che la squadra bianconera potrà dedicare in toto al lavoro sul campo.Ma la domanda che si stanno facendo i tifosi, in questo momento, è solo una:Nel senso, posto che una vittoria salverebbe ancora tutto e tutti, sarebbe sufficiente una sconfitta, magari pure maturata "per caso" all'ultimo istante di gioco, o servirebbe un ko di un certo tipo, uno di quelli che per esempio dimostrano in maniera inequivocabile che la squadra non è più con l'allenatore? E di fronte a un pareggio, magari pure un po' scialbo, come ci si comporterebbe?Tutte domande a cui non è possibile rispondere ora, ma la sensazione è che il tema sia un altro:La questione è che in questa fase ogni punto lasciato per strada o guadagnato può davvero fare la differenza per il quarto posto, che ormai è l'unico - imprescindibile - obiettivo che la Juventus può e deve raggiungere per salvare la stagione.





