CLICCA IN ALTO SU GALLERY PER LEGGERE LE 5 NOTIZIE DI OGGI

Inizia una nuova settimana in casa Juve, quella che dovrebbe portare alla firma diil cui arrivo non è più in discussione; da capire solo quando sarà annunciato come nuovo allenatore bianconero. La dirigenza intanto però sta già lavorando in maniera intensa per costruire la rosa della prossima stagione. Una rosa in cui prima di tutto bisognerà capire chi dei giocatori attuali rimarrà. Il punto di domanda è in particolare su. Priorità ai rinnovi quindi ma senza dimenticare i colpi in entrata, soprattutto a centrocampo e sulle fasce, con Giovanni Di Lorenzo che è nei radar di Giuntoli. Infine, le parole di Alessandro Del Piero che ha affrontato tanti temi e ripercorso la sua storia con la Juventus.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.