La cessione di Matiasnon è l'unica opzione sul tavolo. Il giovane trequartista argentino, il cui contratto con la Juventus scade nel 2026, potrebbe anche restare in bianconero e rinnovare il suo accordo. Secondo il Corriere dello Sport, Thiago Motta, futuro allenatore della Juventus, ha espresso a Cristiano Giuntoli il desiderio di puntare su Soulé. Se questa volontà venisse rispettata, Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli, dovrà trovare altre strategie per fare cassa. Questo scenario potrebbe portare la Juventus a esplorare alternative di mercato per bilanciare le esigenze finanziarie del club senza privarsi del promettente talento argentino.