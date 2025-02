Cosa manca alla Juve? La risposta di Thiago Motta

AFP or licensors

Juventus-Empoli, cosa ha detto Thiago Motta

La Juventus si prepara ad affrontare una partita importantissima contro l'Empoli. I bianconeri sono chiamati al riscatto, soprattutto dopo l'ultima sconfitta contro il, decisamente deludente. Nella giornata di oggiha spiegato in conferenza stampa quali sono i problemi della squadra bianconera, e cosa manca per migliorare anche in vista dei prossimi impegni.'Una squadra per arrivare e stare a un certo livello deve avere continuità. La prova è il campionato, dice tanto. Abbiamo avuto alti e bassi. Senza parlarne come alibi, degli infortuni avuti finora, non ci è permesso di avere un equilibrio di squadra. Giocatori che possono giocare o ripetere le performance fatte. Non sono alibi. Ci sono capitate, fa parte del gioco, dobbiamo fare con questo. Di sicuro, una squadra deve avere continuità per stare a un certo livello. Oggi non siamo stati capaci di essere continui. Fatte partite interessanti con performance interessanti ma non siamo arrivati al risultato finale che è l'obiettivo principale, cioè la vittoria. Significa che non abbiamo avuto la continuità che vogliamo avere e lavoriamo tutti i giorni per averla'.