Thiago Motta Juve, cosa succede

Thiagoha risposto con riserbo alle domande sul suo futuro. Ha dichiarato: "Sono soddisfatto dell'impegno quotidiano dei miei giocatori e sono concentrato al massimo sulla prossima partita, che sarà una bella sfida contro l'Inter. Con il presidente Saputo non abbiamo discusso d'altro se non di questo prossimo match. Anche lui è molto soddisfatto del momento della squadra. Stiamo vivendo il presente e vorrei godermelo anch'io senza pensare troppo al futuro".Come ormai noto, Thiago Motta rimane il primo nome in lista nel caso in cui il club bianconero si separasse con Massimiliano Allegri. Adesso, però, i club sono concentrati sugli obiettivi sportivi e, parlare di futuro con certezza, sarebbe troppo prematuro.