Thiago Motta - Juventus, quando ci sarà l'incontro con Giuntoli?

Ampi poteri a Thiago Motta

Sono stati giorni non come gli altri per Thiago Motta; la festa in città per la conquista della Champions League, il comunicato dell'addio al Bologna,anche se prima, il tecnico vuole prendersi qualche ora di relax: "Il futuro? Passerò prima a Barcellona a trovare mio papà e mio fratello, poi andrò da mia moglie Angela e dalle mie bambine a Cascais, in Portogallo", ha detto prima della sfida di ieri contro il Genoa.E' solo una questione di tempo pee con lui trovare l'ultima quadra su un accordo che secondo vari rumors appare già puntellato: 5 milioni di euro netti a stagione per tre anni, senza opzioni di rinnovo dopo il primo biennio come si ipotizzava in un primo momento.A Thiago Motta, si legge,. La Juve chiede innovazione e un'impronta tecnico-tattica chiara fin dal principio, al punto che l'allenatore sarebbe già stato coinvolto informalmente e per sommi capi in alcune riflessioni ad ampio raggio sul mercato. Oltre a chiarire gli ultimi dettagli, scrive il Corriere dello Sport, (nella Juve c'è chi teme che Motta abbia dato corda ad altre pretendenti e possa rialzare la posta all'ultimo minuto, complicando i piani) il vertice di inizio settimana potrebbe trasformarsi già in una prima riunione operativa.