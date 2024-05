Anche Gian Pieroè stato, in qualche modo, una fonte di ispirazione per, prossimo a diventare il nuovo allenatore della. Come racconta Il Corriere dello Sport, dai mesi passati con lui al Genoa il tecnico italo-brasiliano ha appreso la possibilità di "verticalizzare sfruttando l’intermediazione dei giocatori sulla trequarti", come spiega lui stesso nella sua tesi realizzata al termine del corso a Coverciano. Si tratta di quel sistema - chiarisce - "che permetteva anche a me, che ero un regista, di partecipare in modo proattivo alla manovra, potendomi presentare nell’area avversaria e moltiplicare le risorse per andare in gol". Esempi concreti di questo approccio tratti dalla recente stagione al Bologna sono Lewis, Giovannie Alexis, rispettivamente a quota 6, 5 e 4 reti.