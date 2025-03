Difese esterne, detti e non detti. Thiago Motta, Allegri e Sarri: quante somiglianze

Getty Images

Thiago Motta e Allegri, quante similitudini

È il momento più duro e si vede. Non c’è nulla a nasconderlo: non un sorriso, una battuta a sdrammatizzare, nemmeno un tono della voce un po’ più alto per ribadire la propria posizione. C’èche si porta dietro il peso dell’umiliazione subita controe delle critiche, il fardello di una settimana che ha scoperchiato il vaso di pandora del toto nomi. Lui è lì, al suo posto, mentre tutto intorno si vocifera, si spiffera, si immagina un futuro dove ad allenare lasi ci sia qualcun altro.

L’esempio di Sarri

Lo scoramento mostrato da Thiago Motta è molto simile a quello di Allegri nel finale della passata stagione. Il tecnico livornese, negli ultimi mesi della sua esperienza alla Juventus, teneva il punto ma c’era più di un indizio a segnalare come il suo futuro fosse segnato. E non serve andare alla finale di Coppa Italia – il gesto contro Cristiano Giuntoli -, per cercare segnali, stoccate e mezze frasi che già nelle conferenze erano segnale di come qualcosa si fosse rotto.Altra similitudine, le difese che arrivano da fuori. La rosa sopravvalutata, i tanti giovani a disposizione, l’obiettivo quarto posto più volte ribadito. Difese che si somigliano tremendamente, destini che sembrerebbero ad oggi sovrapporsi. Resta, lato Thiago Motta, il fatto di palesare la vicinanza della proprietà. Un passaggio che qualche dubbio sul fatto che il suo destino sia segnato lo mette. Ma fanno altrettanto rumore le assenze: la società, nel senso di dirigenza, viene citata solo una volta (“I confronti sono quotidiani”). Di nuovo: qualcosa si è rotto tra allenatore e dirigenza?Non solo Thiago Motta e non solo Massimiliano Allegri. Alla fine i nodi vengono al pettine ed emerge ogni incomprensione, ogni spaccatura. Avvenne lo stesso sul finale dell’esperienza di Maurizio Sarri alla Juventus. Paratici fu uno dei suoi sponsor, ma poi i rapporti si incrinarono; in quel caso, la polemica si accese sulla costruzione della rosa e la gestione dello spogliatoio e non mancarono le frecciate nelle dichiarazioni pubbliche. Fu poi, a fine anno, Andrea Agnelli a sottolineare il ruolo della dirigenza per raggiungere l’obiettivo scudetto; dirigenza che provò a mettere un po’ di colla qua e là in mezzo a crepe troppo ampie per essere aggiustate.Insomma, è sempre la stessa vecchia storia. Quando si vince la polvere va sotto il tappeto, quando i risultati non arrivano quasi non si respira per il pulviscolo che c’è nell’aria. Ed è un proliferare di difese d’ufficio da una parte e dall’altra, di frecciate, di detti e non detti. Nulla di nuovo. Tristemente.