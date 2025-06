Prima Thiago Motta, ora Giuntoli: cos'è rimasto di quella "nuova" Juventus

Poco più di un anno fa la Juventus ufficializzava. Erano giorni intensi, si arrivava dalla risoluzione con Allegri e, in un quadro più ampio, si virava verso una grande rivoluzione. Il cambio era ormai nell'aria, così come il nome del successore:. Un anno più tardi, la Juventus raccoglie i (pochi) pezzi di ciò che è rimasto. Quella squadra, quell'idea e quelle basi si sono sgretolate in pochissimo tempo, e nella giornata di ieri

Da Motta a Giuntoli, passando per i giocatori: quale Juventus è rimasta

Giuntoli ha lasciato il club bianconero dopo due stagioni nonostante un contratto fino al 2028 , sancendo la fine di un percorso mai davvero decollato. A distanza di un anno, quella foto con l'ormai ex dt,assume contorni ben più amari, accompagnati da una certa nota diNei giorni in cuiarriva come nuovo direttore generale della Juventus ediventa il nuovo Director of Football Strategy, il vento sembra soffiare verso un'altra rivoluzione bianconera. Eppure, le riflessioni dpèp una stagione così confusa si sommano:Thiago Motta ha vissuto un percorso basato su tante illusioni con un peso schiacciante. Che alla fine ha fatto proprio quello, ha schiacciato l'allenatore e non solo. Dopo appena, l'italo brasiliano è stato esonerato, ma non si trattava certo della prima crepa nel progetto iniziato nell'estate precedente. I tanti dubbi sul mercato in entrata e in uscita avevano alimentato un'aria tutt'altro che leggera intorno a Thiago Motta, ma ci torneremo.Dai saluti dell'allenatore, si è passati a quelli di, che come anticipato ha pagato diverse mancanze, a partire da quella di. In appena un anno la Juve ha cambiato allenatore e si è ritrovata senza direttore sportivo, una situazione ben lontana da quella immaginata un anno prima.E tornando al mercato, che in qualche modo ha legato le figure di Giuntoli e Motta, restano emblematiche le partenze dia stagione in corso: da una parte il capitano scivolato sempre più indietro nelle gerarchie (senza nascondere il malcontento), dall'altra un giocatore che sembrava potersi riscattare, ma lo ha fatto con un'altra maglia.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui