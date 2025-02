La svolta va oltre l'atteggiamento: ecco come Motta ha reso la Juve più efficace

AFP via Getty Images

Se c'è qualcosa che si è visto in maniera davvero evidente nel derby d'Italia, è stato il cambio di atteggiamento. La Juventus scesa in campo nel secondo tempo ha quasi spazzato via quella del primo, mettendo davanti l'aggressività e il coraggio di andare oltre quell'eccessivo rispetto per l'avversario, usando le parole di Thiago Motta.



Motta che è stato (ed è costantemente) artefice di questo cambiamento, perché la svolta c'è e non si può negare. Come ogni fase di un processo, non può essere immediata: la rivoluzione di questa stagione passa in modo inevitabile da qui, e la strada per arrivarci è stata tutt'altro che lineare.

Juventus, i dati parlano chiaro: come è migliorata la squadra

Eppure la Juventus è questa squadra che soffre, sembra quasi schiacciarsi da sola per il timore, e poi tira fuori le unghie, attacca e reagisce d'orgoglio.. I bianconeri stanno (ri)trovando ciò che forse non c'era ancora stato in questa stagione, e non stiamo parlando solo dell'atteggiamento:, e il cammino delle ultime partite lo certifica.





La mano di Thiago Motta ora sembra apparire di più, e soprattutto sembra essere più ferma rispetto all'ultimo periodo. La Juventus ha vinto quattro partite consecutive, eppure c'è sempre margine di crescita: la differenza, però, è proprio la vittoria. Già, perché la crescita è stata associata spesso ai mezzi sorrisi, all'amaro in bocca dopo i pareggi. Adesso invece è un concetto che permette di cambiare visione, guardare con una prospettiva diversa.



Come anticipato, però, non si parla solo di atteggiamento: il cambio di passo si certifica anche nei numeri. Rispetto al 2024, nelle partite del nuovo anno la Juve tiene meno palla, infatti il possesso nell'ultimo terzo di campo si è ridotto dal 59% a 53%, mentre in generale è passato addirittura al 50% dal 61% precedente (dati Soccerment).



Dunque i bianconeri lasciano di più il pallone agli avversari? Non esattamente, anzi, lo gestiscono in maniera diversa. Tradotto, più efficace: i passaggi verticali sono aumentati da 25% a 31%, così come la media dei filtranti, che racconta al meglio questo cambio. La Juventus è passata infatti da una media di 0,91 passaggi filtranti a partita a circa 2,02. A chiudere il tutto una grande crescita degli xG (goal attesi) in contropiede, diventati 0,32 dopo che nel 2024 erano scesi addirittura a 0,09.



La crescita per guardare oltre: il percorso nel 2025





Gennaio doveva essere il mese della svolta, ma così non è stato. Eppure la Juventus è stata capace di guardarsi dentro nel momento più difficile, anche quando la ripartenza sembrava essere solo un'illusione. E i risultati ci sono, e sono quelli che fanno la differenza: febbraio può essere ciò che non è stato gennaio.



Nel 2025:

11 partite giocate

5 vittorie

3 pareggi

3 sconfitte

15 goal fatti

11 goal subiti





