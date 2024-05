Le parole di Thiago Motta

Le parole di Thiago Motta , intervenuto in conferenza stampa all'antivigilia di FUTURO - "Da parte mia non ci sono novità, quando ci saranno lo saprete. Testa al Napoli".SPALLETTI - "Tante cose, abbiamo parlato dei ragazzi qui che un giorno possono andare in nazionale, abbiamo parlato tanto di calcio, ho ascoltato tantissimo, è un grandissimo allenatore che è stato tanto tempo ad alto livello, sono tanto contento che è venuto da noi, spero che anche lui sia stato contento di venire e di parlare soprattutto di calcio".5 SCONFITTE - "È un dato che valorizza molto il nostro lavoro. Perché noi giochiamo per vincere ma se non riusciamo a segnare c'è il rischio di non fare bene la fase difensiva. Siamo stati bravi anche a Torino a difenderci per non farli andare in vantaggio, è successo anche in altre partite in cui abbiamo capito bene il momento".IMPREVEDIBILITA' - "L'anno scorso il Napoli ha giocato ad altissimo livello, noi quest'anno molte volte siamo stati costretti a difenderci bassi e creare con degli spazi, ci sono delle situazioni che dobbiamo avere la lucidità di poter alternare, nel gioco corto e nel gioco lungo, la transizione in queste situazioni è molto importante e possiamo sicuramente farlo un po' meglio".ANCELOTTI - "Anche per questo è uno dei migliori al mondo se non il migliore al mondo. Carlo l'ho avuto come allenatore, riesce ad avere il massimo dai suoi giocatori, li responsabilizza. Quando il giocatore ha quella responsabilità per affrontare partite come ieri sera.. ma Carlo è così, nessuno può copiarlo. È impossibile essere come lui, sa responsabilizzarti ma sa togliere la tensione prima di una partita importante, se la prende tutta lui anche masticando le gomme. È bravo a non trasmettere la tensione ai suoi, nemmeno a me lo faceva: mi responsabilizzava ma sapeva lasciarmi tranquillo nel farmi esprimere al meglio".PRESSIONI - "No perchè per noi è facile, non abbiamo nessuna ossessione per la corsa alla Champions. Non abbiamo pressioni, non le abbiamo proprio. Nessuno qua dentro poteva dire che eravamo in corsa per la Champions. Noi testa libera e gambe fresche".