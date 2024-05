Futuro Thiago Motta, le parole

Al termine di, ai microfoni di Sky Sport,ha parlato anche del suo futuro."Non è questione di stare da una parte o dall'altra... Xabi Alonso ha fatto una scelta e avrà le sue ragioni. Io devo solo sottolineare quanto fatto fino ad oggi perché era qualcosa di inimmaginabile. Ora manca poco per finire la stagione, arriviamo in fondo al 42esimo chilometro e vediamo come concluderemo la maratona. Ci vogliamo provare fino in fondo per la Champions, per il resto tutto è secondario. Non è importante il mio futuro o quello dei giocatori, al momento giusto ci siederemo e vedremo quali saranno i presupposti per continuare o per non continuare. Io però farò sempre il meglio per questo club perché da quando sono arrivato sono sempre stato molto felice".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.