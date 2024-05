Le parole diin conferenza stampa:- "Nei prossimi giorni mi vedrò con il presidente, prenderemo insieme una decisione e la comunicheremo congiuntamente. Sta arrivando il momento di farlo, ma va fatto internamente e con grande rispetto per tutti".- "Io penso che sia il caso di godersi la festa pensando a quello che di grande abbiamo fatto, ma non sono la persona che deve consigliare niente a nessuno. Quando incontro qualche tifoso in città trovo tutti molto soddisfatti e contenti di tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme, i tifosi, il club, i ragazzi e anche voi giornalisti. Devo essere riconoscente anche a delle persone come voi che avete fatto tanto per portare il Bologna più in alto possibile".- "I tifosi che mi hanno fermato sono stati sempre molto riconoscenti per quello che abbiamo fatto, così come lo sono io con loro"."La Juventus è una squadra forte, ha vinto la Coppa Italia. Ci sarà Montero che conosco ed è una persona fantastica. Farà un grande lavoro. Esonero di Allegri? Ci siamo passati tutti da momenti simili, gli faccio un in bocca al lupo".