E adesso? Ora che anche la sfida tra Bologna e Juventus è in archivio e che entrambe le squadre hanno raggiunto gli obiettivi, cosa succede? Succede cheforse solo questione di ore. "Comunicheremo tutto insieme al presidente", ha detto nel post partita. Quando precisamente?L'obiettivo era concentrarsi il più possibile sullo scontro diretto con i bianconeri e cercare di non alimentare ulteriormente le voci sul passaggio alla Juve. Missione direi riuscita quasi alla perfezione escludendo gli ultimi 15 minuti. L'incontro con Joey Saputo, che ancora spera di convincerlo a rimanere, ci sarà a brevissimo. "Domani o dopodomani parleremo con lui del futuro e vedremo cosa ci dirà", ha riferito nella giornata di ieri l'ad del club Fenucci. Vale a dire cheovvero dopo la festa organizzata in città mercoledì, quando la squadra farà la parata sul bus scoperto.Intanto,"Dico grazie al mister, poi quello che succederà succederà. È giusto così, avere rispetto per la persona e lo staff che ci ha dato tanto", le parole di De Silvestri nel prepartita. Ancora più diretto è stato Saelemakers:E dopo le parole, anche i gesti. Come le esultanze del tecnico dopo i gol di ieri; più composte del solito e che qualcuno ha interpretato come ulteriore segnale che il futuro di Motta sarà a Torino. Così comeInterpretazioni, segnali più o meno indicativi. Prima di tutto però, i fatti.