Juventus, gli esperimenti di Thiago Motta

Come può cambiare il mercato

Sono settimane molto importanti e non da sottovalutare non solo per quanto riguarda il mercato ma anche per ciò che succede in campo negli allenamenti. Per arrivare al primo appuntamento stagionale al meglio a livello di condizione fisica ma anche per ciò che riguarda più strettamente gli aspetti tecnici e tattici. Soprattutto per la Juventus, visto che da settembre in avanti non ci sarà praticamente più modo di fare esperimenti e lavorare con continuità.Le amichevoli e in particolare gli allenamenti sono l'occasione per il tecnico di conoscere meglio la rosa e fare "tentativi". E' il caso di, che fin dai primi giorni di ritiro in Germania è stato provato anche come terzino destro e non solo da centrale. Il difensore potrebbe avere le caratteristiche per ricoprire quella zona di campo con Thiago Motta.Sempre in difesa, occhio a, arrivato idealmente per essere l'alternativa a sinistra di Cambiaso ma che nel primo test amichevole ha giocato da difensore centrale. Tra le linee con facoltà anche di portarsi più avanti. Senza fare scomodi paragoni con ciò che è stato Riccardo Calafiori nell'ultima stagione a Bologna, Thiago capirà come potrà utilizzare al meglio il colombiano.Giocatori da "modellare" e far crescere ce ne sono in casa Juve. Su tutti ovviamente. Come raccontato in queste settimane, il talento montenegrino ha impressionato per personalità, qualità e struttura fisica. Al momento viene visto da Thiago più come giocatore offensivo e non da mezzala. Soprattutto ora che Miretti si è infortunato, è sulla trequarti che il tecnico sta provando il giocatore."Si fa con quello che si ha" insomma. Senza preoccupazioni perché da parte di Thiago Motta c'è grande fiducia nel lavoro della dirigenza e di Cristiano Giuntoli. Un lavoro condiviso anche perché dal campo e dalle prove di Thiago possono arrivare indicazioni su come muoversi nel mercato. GAllora forse non c'è bisogno di un altro giocatore su quella fascia. E se Cabal può essere una risorsa da difensore centrale, si può pensare ad un prestito per Djalò? Insomma, campo e mercato, mai come in questo momento si intrecciano tra loro.