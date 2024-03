Il Bologna ha battuto all'ultimo respiro l'Empoli al Castellani con un gol di Giovanni Fabbian. Nel post partita è intervenutotecnico dei rossoblù, che a Sky Sport ha parlato così di Riccardo, suo difensore centrale e obiettivo di mercato della Juventus: "Per caratteristiche fisiche e tecniche può fare tante cose, ha coraggio e non ha paura di sbagliare. Avere questa personalità forte alla sua età è fantastico. Anche Beukema e Lucumì hanno fatto molto bene, il merito è di tutta la squadra, io do solo l'opportunità di dimostrare quello che sono in allenamento. Si rispettano tutti in campo durante la settimana".