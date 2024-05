Thiago Motta è molto più che un estimatore di Adrien Rabiot. Ai tempi del Paris Saint Germain è stato uno dei suoi maestri e i rapporti tra i due sono proseguiti anche a distanza negli ultimi anni. Adrien è stato il pupillo di Massimiliano Allegri, ma diventerebbe in fretta anche quello di Thiago. Non a caso l’allenatore in pectore della Juventus si augura in un finale con il lieto fine. Rabiot, infatti, spiega la Gazzetta, è uno di quei giocatori su cui Thiago vorrebbe costruire il suo ciclo in bianconero e se dovesse arrivare la fumata bianca sul rinnovo a luglio inizierebbe la sua sesta stagione a Torino, con la possibilità di arrivare a sette in quella successiva.