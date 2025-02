Juventus, Thiago Motta e la squadra non si sono capiti dall'inizio alla fine: i due episodi e la 'distanza' con Locatelli

AFP or licensors

A volte ci sono segnali che fin dall'inizio ti fanno capire come non sia la "tua" serata. Parliamoci chiaro,per ciò che si è visto sul campo nei 120 minuti disputati al Philips Stadion. La strada però è apparsa in salita fin dall'inizio, con l'infortunio di Renato Veiga che ha costrettoa rivedere la squadra e a utilizzare immediatamente un cambio. E proprio in quel momento, si è notato come tra la squadra e l'allenatore ci fosse una "distanza", come se non andassero di pari passo nella serata di Eindhoven.

La distanza tra Thiago Motta e la squadra

All'undicesimo minuto Renato Veiga esce dal campo infortunato, non ce la fa e serve un sostituto.che era probabilmente l'unica opzione che aveva (oltre a Savona). L'esterno vuole però scaldarsi per non entrare a freddo, viste anche le sue condizioni fisiche ancora non perfette. No, non c'è tempo e Motta lo dice chiaramente al giocatore, invitandolo subito ad entrare in campo per non rimanere in 10 uomini, come raccontato da Alessandro Alciato, a bordocampo per Prime Video.Poi, nel secondo tempo,raccontata sempre da Prime Video, rivolta ad una altro giocatore che stava anche lui per entrare. Il turco si stava riscaldando con lo scalda collo; Thiago lo ha "richiamato":Yildiz poi non sarebbe entrato subito visto che il tecnico ha scelto di ritardare i cambi dopo il goal del pareggio firmato da Weah. Due episodi che ovviamente non sono certo stati il problema della Juventus ma che hanno evidenziatoE senza dubbio, le mosse dell'allenatore durante il match non hanno funzionato perché sbagliate o comunque non recepite dalla squadra come avrebbe voluto.Ma c'è da sottolineare una terza situazione, sicuramente differente, perché avvenuta nel post partita e con in questo caso si una netta distanza tra tecnico e squadra (rappresentata idealmente dal capitano, Locatelli). Il centrocampista ha analizzato la mancata qualificazione: ". Avere visioni differenti, soprattutto in un momento di così grande delusione e dopo una partita come quella di ieri è lecito. Certo, Thiago adesso però avrà il compito più difficile, ovvero portare i giocatori dalla sua parte, convincendoli di ciò che pensa. Tutti dovranno andare nella stessa direzione, sennò può diventare un disastro.