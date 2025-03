Juventus, Thiago Motta è in Portogallo

Getty Images

Perché Thiago Motta è in Portogallo

. No, non perché sia già scattata l'ora del suo addio (anticipato ), ma semplicemente perché anche lui ha approfittato del week-end lungo di riposo concesso alla squadra - o meglio, ai pochi giocatori che non sono partiti con le rispettive Nazionali - per trascorrere un po' di tempo con la sua famiglia tornando in, come riportato da Tuttosport.Lariprenderà gli allenamenti nella giornata di lunedì, mettendo nel mirino la sfida casalinga di sabato 29 marzo contro il Genoa che sarà davvero decisiva per il tecnico italo-brasiliano. Tra martedì e mercoledì rientreranno nel quartier generale bianconero anche tutti i giocatori in giro per il mondo, compresoche, atteso solo giovedì, si rivedrà a Torino prima del previsto , essendo stato espulso nel match disputato dalla sua Argentina nella notte contro l'Uruguay. Il tecnico, dunque, avrà presto a disposizione tutta la rosa, con cui sabato proverà a salvare la sua panchina in quella che si presenta a tutti gli effetti come la sua "ultima spiaggia".