Incroci destinati a qualcosa di più. La Juventus domani affronterà di nuovo Thiago Motta, il prescelto per la panchina bianconera nella prossima stagione, e lo farà forse per l'ultima volta. Ma come è andata in passato? L'italo brasiliano ha fronteggiato la Juventus in 8 occasioni: le prime due nella Champions 2002-03 con il Barcellona, con i bianconeri che passarono il turno ai supplementari. Poi, eccolo al Genoa nel 2008-09, quando nella gara di ritorno a Marassi segnò 2 gol, regalando ai suoi la vittoria per 3-2. E, infine, eccolo all’Inter, dove ha chiuso con due vittorie e due sconfitte in 4 partite. Da tecnico, invece, sono 6 gli incroci con la Juve: una sconfitta con il Genoa, due ko con lo Spezia, due pareggi e una sconfitta con il Bologna.