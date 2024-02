Solo un anno fa, quando sembrava che Maxpotesse lasciare la, la lista dei possibili successori sulla panchina bianconera includeva principalmente giovani allenatori in ascesa. Tra questi spiccava Thiago Motta, il cui nome era stato accostato anche al Napoli, sebbene abbia deciso di rimanere lontano per il momento. Tuttavia, oggi Motta sembra essere uno dei principali candidati a succedere ad Allegri. Il Milan è uno dei club interessati, oltre al Napoli e ai club dove Motta ha giocato come il Barcellona e il Paris Saint Germain, dove ha iniziato la sua carriera da allenatore nelle giovanili. La sua esperienza in Serie A con Genoa, Spezia e Bologna lo ha reso un allenatore sempre più ambito e il suo futuro sulla panchina di un grande club sembra sempre più probabile. Lo scrive Calciomercato.com.