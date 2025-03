'Sono molto competente', Thiago Motta si difende su Thuram: ma il messaggio non è al giocatore

AFP or licensors

Thiago Motta: "Non sono incompetente". Il messaggio in conferenza stampa

La pace dopo la tempesta, così si può descrivere la conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia di Juventus-Verona . C'era attesa per le parole dell'allenatore, che pochi giorni fa era uscito dalla strategia comunicativa portata avanti fin dal primo giorno in cui è arrivato a Torino, alzando i toni in maniera durissima, attaccando sé stesso e la squadra per quanto visto contro l'Empoli.Sono passati dei giorni, ore che hanno inevitabilmente riportato un po' di calma. E infatti, in sala stampa Motta questa volta è "tornato" ad essere sé stesso. Voce pacata, pensando sempre qualche secondo prima di rispondere. Eppure, con toni decisamente diversi, comunque,Sanno perfettamente che abbiamo sbagliato una cosa che non si può sbagliare. Fatte 39 partite fino ad ora, abbiamo sbagliato lì dove non si deve sbagliare": il riferimento è all'atteggiamento sbagliato mostrato dalla squadra, che è rimasto nella testa del tecnico e ci ha tenuto a ribadirlo".

Thiago Motta si è difeso

A cosa si riferiva Thiago Motta?

Al di là della forma, c'è però una grande differenza tra il post partita con l'Empoli e la conferenza odiernain maniera chiara e netta. "Se avessi dei figli, vorrei un allenatore come sono io. Onesto, diretto, ci mette tantissimo tempo a pensare come dirlo, quando dirlo, come farlo, quando farlo, le decisioni prese fino ad oggi". Il messaggio che passa è "sono fatto così, non cambierò ed è giusto che affronti questo lavoro in questa maniera".Ma soprattutto, una frase che non ha bisogno invece di intepretazioni., è un contesto generale per vedere e per poter ottenere la migliore squadra, il meglio in ogni momento". Non è certo strano che un allenatore di questo livello si senta di essere "molto competente", è così per tutti. Sicuramente però non è usuale sentirlo dire pubblicamente.ovvero il gruppo squadra, uscite in questi giorni e che hanno creato molto dibattito.. Non che il tecnico ce l'avesse direttamente con il francese, anzi: anche in questo caso lo ha elogiato per ciò che sta dando in campo ma soprattutto per l'atteggiamento. L'esclusioni di Thuram in questo ultimo periodo però, a favore di giocatori che hanno reso molto meno come Koopmeiners, sono state uno dei temi che hanno acceso maggiormente l'ambiente juventino e di conseguenza messo Motta al centro delle critiche. Ecco, Thiago questa volta non se l'è fatte scivolare addosso.