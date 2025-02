Juventus, il messaggio di Thiago Motta da non sottovalutare e che fa rumore. A chi era rivolto

AFP or licensors

Thiago Motta, il messaggio alla squadra

Molte volte con il freno a mano tirato, qualche volta con l’acceleratore a tavoletta. Quest’oggi, in conferenza stampa , alla vigilia di Juventus , sembra aver trovato il giusto ritmo, quello che ci vuole esattamente in questo momento. C’è un messaggio, in particolare, che rischia di essere sottovalutato ma è molto importante.RENATO VEIGA - "Che valore porta? Sì, può fare anche altri ruoli. Ha giocato terzino, centrocampista, abbiamo parlato di quest'argomento con lui, come fatto sempre. Lo vedo in diverse posizioni, quando avremo bisogno e se, se ne parlerà prima, come fatto con gli altri. Devono essere convinti, come fatto con McKennie. Tutte le volte lui mi ha detto di poterlo fare, di esserne convinto. Quando si è fatto male Pierre, avevo un giocatore come Koop che è stato il primo a venire, sono cose tra me e miei ragazzi, è arrivato e mi ha detto: se c'è bisogno, da centrale so farlo. Sono i giocatori che voglio avere. Sono convinti di poter aiutare la squadra, a prescindere dal ruolo, dai minutaggi, si impegnano per il bene della squadra, anche mettendosi in difficoltà. Per questo si meritano la mia stima. Lo sanno ma lo dico anche voi. Per la voglia, la compattezza, per un solo obiettivo: vincere".

A chi parla Thiago Motta

La risposta di Thiago Motta è indirizzata alla platea dei giornalisti presenti in conferenza stampa, ma il messaggio va ben oltre. È un messaggio che arriva potente nei giorni post doppia sconfitta, quando i mormorii aumentano e le voci di uno spogliatoio in subbuglio proliferano. È un messaggio di stima alla squadra che, sicuramente, viene ribadito nel quotidiano ma che, questa volta, trova spazio nel dibattito pubblico. Altrettanto, i maliziosi potrebbero trovarci una stoccata a chi, magari, non ha dimostrato la stessa propensione al sacrificio e all'adattamento.E no, la scelta di esternarlo non arriva a caso. Un messaggio che, ancora una volta, sembra voler ribadire: