Formazione, gioco, gestione dello spogliatoio e condizione: Juventus, tutte le colpe di Thiago Motta

Juventus, le colpe di Thiago Motta

La domanda più diffusa al momento delle formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus. Quasi sussurrata, ché poi alla fine magari ha ragione Thiago Motta , quasi a voler concedere l’ultimo spiraglio di fiducia. Perché? I punti interrogativi aumentano così come il livello della voce. Perché queste scelte? Perché la Juventus corre meno della? Perchè non c’è reazione? Perché, perché, perché…Lui lo sa che funziona così nel calcio, ma non è che sia un meccanismo automatico. Thiago Motta finisce sul banco degli imputati per “merito” e non perché funzioni così. “È sempre l’allenatore a pagare per tutti”: per carità, sarà pur vero questo, ma non è che il tecnico sia sempre scevro da responsabilità, anzi.

Le scelte

La gestione dello spogliatoio

Il gioco

La condizione fisica

E, quindi, cosa viene imputato a Thiago Motta? Partiamo dalle scelte di campo. Perché Kelly a sinistra e Cambiaso in panchina? Soprattutto quando si vuole uscire dalla difesa palla al piede? Perché rinunciare alla qualità di Yildiz? Perché non mettere Gatti che nelle ultime uscite è stato tra i più positivi? Ma non ci si limita all’ultima partita: a Thiago Motta vengono imputati diversi errori nelle scelte durante il corso della stagione, nell’undici titolare e nei cambi. Per finire: è necessario che Koopmeiners giochi sempre, nonostante si moltiplichino le prestazioni negative? Probabilmente, Thiago Motta ha deciso di andare ai resti con i suoi uomini: l’all in non ha pagato.A Genova problemi, così come allo Spezia. La questione della gestione dello spogliatoio torna e ritorna nella storia del Thiago Motta allenatore. Ha deciso, nel corso della stagione, di mettere da parte Fagioli che, questa sera, ha fatto un sol boccone dei vari Koopmeiners, McKennie, Thuram e Locatelli. Al di là dei singoli, voci, tensioni, detti e non detti intorno alla squadra: troppi episodi e la Juventus di oggi dà tutto tranne l’impressione di essere un gruppo compatto.La Juventus non cambia modulo, per quanto i moduli al giorno d’oggi possano contare. Ma nel corso della stagione ha cambiato diverse volte interpretazione senza riuscire a trovare una strada che sembrasse convincente. Ne esce la squadra vista oggi: difende male, attacca peggio. Confusa con palla tra i piedi, senza idee e involuta tecnicamente. Tanti passi indietro, nessuno in avanti.Mascherina in faccia e test fisici alla Continassa. Non è dato sapere quali siano stati i risultati, ma la Juventus di oggi non è certo brillante. Ci si aspetterebbe qualcosa in più dal punto di vista fisico quando si ha a disposizione l’intera settimana per lavorare e, di fronte, la Fiorentina ha giocato in Europa solo 3 giorni prima. Inoltre, non si contano infortuni e recidive nel corso di tutta la stagione. La gestione, da questo punto di vista, è stata altamente negativa.In conclusione, Thiago Motta non è il solo responsabile del fallimento, ma è un responsabile e da qui non si scappa.