Thiago Motta Juve, la situazione

Questa mattina, l’amministratore delegato del, Claudio, ha parlato - ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Rai Radio 1 - delle ambizioni del club felsineo e del futuro di Thiago Motta - "L'allenatore è stato artefice di questa crescita e speriamo rimangano con noi sia lui che i calciatori. Thiago è contentissimo a Bologna, è come se avesse un contratto più lungo di quello che realmente ha".Parole, quelle dell’amministratore delegato del Bologna, che vogliono blindare. L’allenatore, da tempo, è l’obiettivo numero uno dellanel caso in cui si separassero le strade con Massimiliano Allegri, al termine della stagione e, come ha più volte ripetuto, per il momento non ci sono passi avanti sul fronte rinnovo. Per questo, un eventuale passaggio in bianconero non richiederebbe passaggi ulteriori tra i due club. La sensazione, però, é che sia troppo presto per districare la matassa. In ogni caso, il nome di Thiago Motta resta lì, in cima alla lista dei desideri del board bianconero.