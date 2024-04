Campionato, in campo. Ad avere la meglio in terra emiliana sono i giovani bianconeri di Claudio Grauso, che passano in vantaggio poco prima della mezz'ora con Bracco, per poi raddoppiare in apertura di secondo tempo con Kaba. Sotto di due reti i felsinei reagiscono e dimezzano lo svantaggio con Sermenghi, prima di tornare – definitivamente – sotto di due gol per la marcatura "dalla panchina" di Repciuc.Una bella vittoria per la Juventus, ma il vero tema della giornata potrebbe essere un altro. Tra i tifosi, infatti, si è diffusa la voce che ad assistere al match di domenica da bordocampo ci fosse anche, che sembra in pole per la panchina della Vecchia Signora dalla prossima stagione al posto di Massimiliano Voci che si rincorrono di giorno in giorno , quelle sull'italo-brasiliano in ottica Juventus, autore di quello che viene definito il "miracolo" del Bologna ormai a un passo dalla qualificazione in Champions League. In ogni caso resta il dubbio che fosse effettivamente lui il soggetto immortalato nella foto qui sopra: domenica, infatti, i rossoblù sono scesi in campo aall'ora di pranzo, una tempistica forse difficile da conciliare con una sua presenza nella città emiliana nel corso del pomeriggio.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.