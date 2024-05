Juventus, quando può arrivare Thiago Motta?

Ora è ufficialeal termine della stagione attuale. Un annata quella del tecnico italo brasiliano che ha sicuramente fatto sorridere i tifosi rossoblù che sono tornati in Europa ed hanno festeggiato Thiago Motta.che lo lega al club ( QUI il comunicato) e dunque al termine della stagione le loro strade si divideranno.Il tecnico ha un, dove firmerà un contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2027.da quel momento ogni giorno potrebbe essere utile per l'approdo di Thiago. Si arriverà con il Bologna ad un accordo per la risoluzione dell'ultimo mese di contratto (che formalmente scade il 30 giugno 2024) e in seguito sarà ufficiale il suo arrivo alla Juventus.