Voi chi scegliereste pic.twitter.com/9YB25n21Jk — ilbianconero (@ilbianconerocom) April 9, 2024

Il tema resta sempre lo stesso e, presumibilmente, fino a che il nodo non sarà sciolto si continuerà a discutere del futuro della panchina della. Ma partiamo dall'inizio: Massimilianoha rischiato l'esonero a stagione in corso, prima della partita di Coppa Italia contro la Lazio. In quel contesto, fu pre allertato Paolo Montero ; poi lavince e non se ne fa niente. Tutto rimandato al termine della stagione: definirle acque chete sarebbe troppo , ma la striscia negativa sembra interrotta e un po' di sereno si intravede, almeno per il presente.Ma un nuovo progetto sportivo sta nascendo e vede al suo vertice Cristiano. E non sembra prevedere la presenza di Massimiliano Allegri sulla panchina della. Un incontro tra le parti ci dovrà essere; difficile si parli di rinnovo, più semplice che il tema sia quello della buonuscita visto che il tecnico livornese ha un contratto in essere fino al 2025.E dopo? Le voci si rincorrono, facciamo il punto della situazione.Tutto sembra procedere spedito, come raccontato negli ultimi mesi,. Contatti ci sono stati e ci sono, si comincia a immaginare un futuro insieme, dai dettagli dell'accordo a quella che sarà la rosa e gli obiettivi. Da Bologna, magari con il raggiungimento della Champions League. Ma la speranza felsinea, a questo punto, sembra appesa ad un filo sempre più sottile.Gira e rigira si torna sempre lì, si torna ad Antonio. Normale, finché il tecnico salentino sarà libero e finché la Juventus non avrà sciolto il nodo sul futuro della panchina, le parti saranno accostate insieme. L'idea del club, però, è quella di puntare su un profilo rampante, giovane e sostenibile per le casse bianconere. Per questo, Attraverso i nostri canali social , abbiamo chiesto il pensiero dei tifosi.