Juventus, cosa si nasconde dietro i numeri: Thiago Motta si sconfessa o è stato obbligato?

Passo indietro alla prima Juventus della stagione. Qual è la prima cosa che viene in mente? Probabilmente, in una parola, in molti risponderebbero:. La squadra bianconera scendeva in campo con un principio piuttosto chiaro: la miglior difesa sta nel consolidare il giro palla e nel concederlo il meno possibile all’avversaria.Lasapeva – anche in maniera sorprendente per la velocità nell’apprendimento -, uscire molto bene dalla difesa con palla al piede; ma poi era poco verticale, poco presente e poco pericolosa davanti. Rischiava poco, ma creava anche poco. Insomma, piano gara e caratteristiche – sia nei pro che nei contro -, sembravano piuttosto definite.

Come è cambiata la Juventus

Gli effetti

I numeri

Prime 30 partite

xG prodotti: 1.23

xG concessi: 0.95

xG per tiro: 0.099

xG per tiro concesso: 0.088

Tocchi in area %: 14%

Tocchi in area avversaria %: 14%

Terzo difensivo % lanci lunghi: 13%

Durata sequenze: 16.5s

% Sequenze iniziate nel terzo difensivo che hanno raggiunto il terzo offensivo: 24%

Ultime 5 partite

xG prodotti: 1.05

xG concessi: 1.56

xG per tiro: 0.077

xG per tiro concesso: 0.094

Tocchi in area %: 16%

Tocchi in area avversaria %: 17%

Terzo difensivo % lanci lunghi: 25%

Durata sequenze: 8.7s

% Sequenze iniziate nel terzo difensivo che hanno raggiunto il terzo offensivo: 16%

Per raccontare questo ci vengono in soccorso i dati raccolti ed elaborati da Calcio Datato. Come al solito, l’avvertimento è sempre lo stesso: i numeri danno una fotografia e aiutano nell’analisi; sottovalutarli sarebbe errato, trovare ogni risposta in questi lo è altrettanto.I numeri racconti da Calcio Datato ci raccontano che la Juventus ha accorciato di molto la durata media del suo possesso palla. A inizio stagione un’azione durava 22 secondi, fino a Juve-Stoccarda la media era di 19 secondi; a dicembre siamo a circa 16 secondi fino ad arrivare a 9 secondi in media nelle 5 partite fino a Psv-Juve.Insomma, ne esce fuori una Juventus più verticale e meno improntata al consolidamento del possesso palla. Questo lo si può notare anche a “occhio nudo”, basti pensare ai tanti rilanci di Di Gregorio che, nelle prime partite, non si vedevano. Calcio Datato aggiunge ancora: nelle ultime cinque partite, la percentuale di lanci lunghi in fase di costruzione è aumentata dal 13% al 25%. Allo stesso tempo, le azioni sviluppate dal basso hanno raggiunto l'ultimo terzo di campo solo nel 16% dei casi, un calo significativo rispetto al 24% registrato nelle prime 30 partite.La Juventus, adottando un gioco più diretto, riesce a portare il pallone in area con maggiore facilità una volta raggiunto il terzo offensivo. Tuttavia, questa strategia ha anche un rovescio della medaglia: la squadra fatica di più a proteggere la propria area.Di conseguenza, la Juve concede un numero maggiore di occasioni agli avversari e, allo stesso tempo, ne crea di meno. Inoltre, è aumentata la pericolosità media dei tiri subiti, mentre quella delle conclusioni generate dalla squadra è diminuita, rendendo l’attacco meno incisivo rispetto alla fase iniziale della stagione.Domanda delle domande: Thiago Motta ha sconfessato l’idea originaria? L’impressione, piuttosto, è che l’allenatore bianconero abbiamo modificato il modo di giocare della sua squadra in base alle caratteristiche dei calciatori a disposizione. In particolare, la presenza di Kolo Muani davanti richiede una predisposizione più verticale della squadra.