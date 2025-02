Juventus, Thiago Motta alza la voce: il retroscena

AFP or licensors

Durante l’allenamento odierno alla Continassa,ha fatto sentire la sua voce con decisione, alzando il tono in almeno un paio di occasioni. Il tecnico bianconero ha interrotto la seduta due volte per rivolgersi direttamente alla squadra, richiamando i giocatori a una maggiore intensità e concentrazione. La richiesta di Motta è stata chiara: vuole un ritmo alto e massima attenzione in ogni fase del lavoro. Il messaggio è stato recepito, perché dopo i suoi interventi l’allenamento ha subito un cambio di passo, con i giocatori che hanno risposto con più determinazione, consapevoli delle aspettative del loro allenatore.