Thiago Motta Juve, la situazione

ha acceso su di sé e sul suoi riflettori di mezzo mondo calcistico. È quello che in questi casi, solitamente, si chiama un miracolo sportivo: la squadra di provincia che parte da underdog e che, nella seconda parte di campionato, si ritrova a combattere per un obiettivo importante come la qualificazione in Champions League.Merito del dse di come ha costruito la rosa, merito di quel Thiagoche con il suo gioco moderno ed efficace ha dato una struttura e idee che stanno portando in alto il. E che, di conseguenza, lo segnalano come uno dei prospetti più interessanti e ambiti sul mercato delle panchine. La fama del Bologna e del suo allenatore, Motta, hanno raggiunto livelli importanti, ma è soprattutto in Italia che le grandi squadre stanno considerando seriamente l'idea di avere Motta come allenatore nella prossima stagione.Ile, soprattutto, la Juventus sono in pole position. Nei prossimi mesi, Cristianodeciderà se confermare Massimilianocome allenatore della Juventus anche nella prossima stagione, e in caso contrario, Motta sembra essere il candidato più convincente.