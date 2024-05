Thiago Motta Juve, la situazione

Un occhio - probabilmente qualcosa in più - puntato al presente. Alla finale di Coppa Italia di questa sera che potrebbe riportare un trofeo al JMuseum dopo 3 anni senza vittorie per la Juventus . Una sbirciata al futuro, però, la dirigenza bianconera comincia a darla a maggior ragione dopo la matematica qualificazione in Champions League. E in questo futuro comincia a intravedersi sempre più chiara la figura di quello che sarà il nuovo allenatore della Juventus.Scrive il Corriere.it: "".Sempre il Corriere.it, questa mattina, spiega nei dettagli la situazione e i motivi per cui, da una parte e dall'altra, le bocche restino cucite:, felicemente maniacale sul lavoro, sinceramente taciturno sul resto e, spesso, imprevedibile. Nei mesi c'è chi ha ricordato il suo feeling con il Psg, dove cominciò l'avventura in panchina, nell'under 19, e dove magari un giorno tornerà. Non adesso, perché la Juve vuole affidare a lui il progetto di rilancio, in tandem con il capo dell'area tecnica, Cristiano Giuntoli. Va da sé,, da una parte e dell'altra: Thiago Motta vuole (giustamente) finire l'annata con i rossoblù, sfidando proprio i bianconeri, lunedì prossimo; mentre al quartier generale juventino c'è nel mirino solo la Coppa Italia".