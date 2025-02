Juventus, Thiago Motta a Sport Mediaset: 'Abbiamo lavorato con umiltà'

AFP via Getty Images

Non ha nascosto la sua soddisfazionedopo la bella vittoria dellanel derby d'Italia contro l', una partita che può e deve regalare una consapevolezza nuova alla squadra bianconera Il tecnico italo-brasiliano ne ha parlato anche ai microfoni di Sport Mediaset: "Quarta vittoria di fila? Credo che i risultati siano la conseguenza del lavoro e del percorso intrapreso già dal primo giorno", il suo commento. "Vittorie così infondono fiducia e consapevolezza e abbiamo lavorato sempre nel modo giusto e con umiltà. Ora torniamo alla Continassa e abbiamo il dovere di essere pronti a lavorare, a recuperare e a fare tutto nel modo giusto perché abbiamo due giorni per una partita importante per noi contro il PSV".