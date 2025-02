Juventus-Empoli, Thiago Motta: 'Vlahovic e Kolo Muani sono diversi, Renato Veiga darà un grande aiuto'

Thiago Motta a DAZN: le parole

Le parole diai microfoni di DAZN: "Partita importante, contro una squadra che ha messo in difficoltà tante squadre in trasferta. Dobbiamo giocare bene, cercare la vittoria, difendere bene, essere squadra"."Abbiamo Renato che sarà la sua prima partita, si è messo subito a disposizione, convinto che darà un grande aiuto. A centrocampo abbiamo cambiato qualcosa perchè abbiamo bisogno di giocatori che riescano a riempire l'area".

"Si ho fatto l'esempio di Koop, di Weston, come oggi è il caso di Timothy, in passato l'ha già fatto, prima che si fanno queste scelte i giocatori devono essere convinti"."Sono due giocatori diversi, Dusan è più una punta centrale, Kolo Muani ha già fatto le fasce, più di movimento. Sono contento di averli, oggi inizierà Randal e se ne abbiamo bisogno a partita in corso sono sicuro che Dusan con le sue caratteristiche ci darà una mano".