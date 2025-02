Juventus, contro il Verona la 40esima di Thiago Motta: ‘La strada è giusta’, ma qual è davvero?

2025 Getty Images

Juventus, quale strada?

Quella contro ilsarà la 40ª partita ufficiale della Juventus in questa stagione: formazioni, capitani, moduli, gioco e prospettive sono cambiati costantemente, denotando un’incoerenza di fondo nella gestione di Thiago Motta . Il dato più preoccupante? Dopo 40 partite, nulla sembra essere stato costruito con solidità.Nel corso di queste partite, la Juventus ha cambiato molto sotto ogni aspetto. La fascia da capitano è stata itinerante, generando malumori e lasciando il gruppo alla costante ricerca di una leadership stabile. Il modulo di base non è cambiato, ma gli interpreti e i loro ruoli sì, con continue variazioni che hanno reso difficile trovare una linea guida chiara.

L'alibi di Thiago Motta

Le risposte attese

Prima il gioco era più orizzontale e basato sul possesso, poi più verticale. Locatelli è stato impiegato prima come centrale di costruzione, poi più avanzato. Tante sperimentazioni, ma nessuna continuità. Thiago Motta ribadisce che la strada è quella giusta, ma al momento è difficile comprenderne i contorni e, più che fondamenta, si vedono solo macerie.Un aspetto che non può essere ignorato, però, è quello legato agli infortuni. Numerosi giocatori chiave sono stati indisponibili per lunghi periodi, rallentando la crescita del progetto tecnico. Questo ha reso complicato trovare stabilità e sviluppare una chiara identità di gioco. Le assenze hanno costretto Thiago Motta a continue modifiche tattiche e a sperimentazioni obbligate, rendendo ancora più arduo il consolidamento di una filosofia calcistica univoca.Dopo lo scossone Coppa Italia ora sono attese delle risposte nette, ad ogni livello e sotto ogni punto di vista. In più, la Juventus avrà - tristemente -, una sola partita a settimana. Si dovrà ricercare una coerenza dal punto di vista dell'atteggiamento, ma anche da quello tattico. Una strada, un linea retta che, al momento, è stata più che altro uno zigzag.