Tether ha acquisito una quota di minoranza della Juventus: cos’è, cosa cambia, gli effetti in Borsa

Cos’è Tether

, leader nel settore degli asset digitali, ha annunciato l'acquisizione di una quota di minoranza nella Juventus Football Club S.p.A., uno dei club calcistici più prestigiosi e vincenti al mondo. Questo investimento rappresenta un passo significativo nella strategia a lungo termine della società. Lo sottolinea Tether nel suo documento ufficiale.L'operazione si inserisce in un piano più ampio di Tether, che mira a consolidare la propria leadership nel settore delle stablecoin con USDt, attualmente la più utilizzata a livello globale, con una capitalizzazione di oltre 140 miliardi di dollari e più di 400 milioni di utenti nei mercati emergenti. Parallelamente, la società sta ampliando le sue attività in settori innovativi come l'Intelligenza Artificiale, il mining di Bitcoin e la biotecnologia. Con questo nuovo investimento, Tether rafforza la sua posizione nel mondo dello sport, integrando la sua expertise tecnologica nel settore calcistico.

Le parole

Azioni Juve, l’effetto in Borsa

Mentre la tecnologia blockchain già svolge un ruolo crescente nello sport, l'acquisizione della quota in Juventus apre nuove opportunità per una sinergia avanzata tra asset digitali e settore sportivo. Utilizzando il proprio fondo di investimento esterno alle riserve delle stablecoin, Tether sta sviluppando strategie per coinvolgere altri club e introdurre strumenti di pagamento basati su asset digitali. Inoltre, collaborerà con esperti di spicco come Juan Sartori, già coinvolto con il Sunderland AFC e l'AS Monaco, oltre che membro dell'European Club Association.Questa acquisizione si allinea agli obiettivi di Tether di promuovere l'adozione delle stablecoin e della blockchain nella vita quotidiana. L'impegno nel settore sportivo era già evidente con Plan ₿, iniziativa realizzata con la città di Lugano, che ha portato alla sponsorizzazione ufficiale della maglia dell'FC Lugano. Ora, con la partecipazione in Juventus, Tether conferma la sua strategia di espansione nelle industrie mainstream, rafforzando il legame tra tecnologia e sport."Allineata al nostro investimento strategico nella Juve, Tether sarà un pioniere nell'integrare nuove tecnologie, come asset digitali, intelligenza artificiale e biotecnologia, con l'industria sportiva consolidata per promuovere il cambiamento a livello globale. Esploreremo opportunità di collaborazioni innovative e il potenziale per rivoluzionare il panorama sportivo mondiale." ha dichiarato Paolo Ardoino, CEO di Tether.