Milano e Finanza - Tether può indicare Juan Sartori per il Cda della Juventus

Getty Images

Juventus, l'ipotesi aumento di capitale

, il colosso delle criptovalute emittente della stablecoin più utilizzata al mondo, ha aumentato la sua quota nella Juventus , portandosi dall’8,2% a oltre il 10,1% del capitale. Il gruppo è ora il secondo azionista del club bianconero, alle spalle di(65,4%) ma davanti al fondo britannico(8,7%). In termini di diritti di voto, la partecipazione di Tether corrisponde al 6,18%. Un rafforzamento strategico, che arriva in un momento delicato per la società torinese, ancora in lotta per un posto in Champions League.

Tether nel cda Juventus?

La Juventus è reduce da un cambio in panchina, con Igor Tudor subentrato a Thiago Motta per cercare di dare una scossa alla squadra nella volata finale di campionato. Il club, che potrebbe beneficiare in estate delle entrate legate al Mondiale per Club e dal possibile ritorno di Jeep come main sponsor, non esclude un nuovo aumento di capitale. La ricapitalizzazione potrebbe andare da un minimo di 15 fino a 110 milioni di euro. Exor ha già versato una prima tranche da 15 milioni, mentre Tether si è detta pronta a partecipare per consolidare la struttura finanziaria del club e difendere la propria quota.Secondo Milano Finanza, il gruppo guidato da Paolo Ardoino potrebbe anche indicare un proprio rappresentante per entrare nel consiglio di amministrazione della. Il nome più probabile è quello dell’uruguaiano Juan, 44 anni, senatore in patria e uomo d’affari con una solida esperienza calcistica: è co-proprietario del Sunderland (Serie B inglese) e vicepresidente del Monaco. Sartori, di origini piemontesi, è ben introdotto nel mondo del calcio internazionale e potrebbe rappresentare un ponte tra la Juventus e nuove prospettive di crescita economica e sportiva.