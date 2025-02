Il CEO di Tether: 'Abbiamo comunicato a Consob la partecipazione in Juventus'

Getty Images

è il tema centrale della serata e ha suscitato grande attenzione nel mondo del calcio e della finanza. A esprimersi sulla questione è stato anche Paolo Ardoino , CEO di Tether, che ha commentato la notizia sui social, contribuendo ad alimentare il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.L’operazione, che ha portato l’azienda leader nel settore delle criptovalute ad acquisire una quota di minoranza del club bianconero, rappresenta un passo significativo nell’intersezione tra il mondo degli asset digitali e quello dello sport. Le parole di Ardoino non hanno fatto altro che rafforzare l’interesse attorno a questa mossa strategica, che potrebbe aprire scenari futuri interessanti per la Juventus e per il settore finanziario legato al calcio.

Le parole di Paolo Ardoino

Chi è Paolo Ardoino

Nel frattempo, il mercato osserva con attenzione gli sviluppi, in attesa di eventuali chiarimenti sulle reali intenzioni di Tether nel lungo termine."Re: Juve Ho letto molti messaggi di supporto. Grazie. Un chiarimento che ritengo opportuno visti alcuni commenti poco informati: Tether ha comunicato alla CONSOB, come da requisito, la propria partecipazione nel capitale sociale della Juventus, una volta superata la quota del 5% di voting rights".Paolo Ardoino è un informatico e imprenditore italiano, attuale CEO di Tether, la società che emette USDT, la stablecoin più utilizzata al mondo. Nato a Cisano sul Neva, in provincia di Savona, si è laureato in matematica applicata all’informatica all’Università di Genova. Ha iniziato la sua carriera come ricercatore prima di avvicinarsi al settore finanziario e tecnologico.Dopo un’esperienza lavorativa a Lugano, ha fondato una startup a Londra, specializzata in servizi tecnologici per la finanza. Nel 2014, è entrato in Bitfinex come sviluppatore e due anni dopo è diventato Chief Technology Officer (CTO) della piattaforma e di Tether. Nell’ottobre 2023, è stato nominato amministratore delegato di Tether, assumendo la guida dell’azienda in un momento di grande espansione.Ardoino è considerato una figura di riferimento nel settore delle criptovalute e della finanza decentralizzata. Vive tra Lugano e altri centri finanziari internazionali, viaggiando spesso per lavoro.