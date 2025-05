Juventus, la prima di Tether allo Stadium: da Paolo Ardoino a Juan Sartori, chi era presente all'Allianz

Getty Images

Ad assistere alla bella quanto preziosa vittoria della Juventus contro l'Udinese, c'era anche una folta delegazione di Tether, ovvero il secondo azionista della società bianconera per numero di quote attualmente in possesso. Tether, infatti, ha acquisito nel corso delle scorse settimane una partecipazione del 10,12% del capitale sociale e il 6,18% dei diritti di voto.Numeri che permettono a Tether di posizionarsi subito dietro Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, che detiene il 65,4% del capitale e il 78,9% dei diritti di voto. Nella serata di domenica 18 maggio, dunque, è arrivato anche il momento del debutto ufficiale per quanto la presenza concreta di rappresentanti di Tether allo Stadium in occasione di Juventus-Udinese.

La delegazione di Tether allo Stadium

Chi è Juan Sartori

Un esordio assoluto che, di fatto, ha portato decisamente bene, vista la preziosa vittoria della Vecchia Signora che, a novanta minuti dal termine del campionato, ha il destino nelle proprie mani per quanto concerne la qualificazione alla prossima Champions League.Ma da chi era composta la delegazione di Tether presente all'Allianz Stadium in vista di Juventus-Udinese?Presso l'impianto torinese, in occasione di Juve-Udinese, c'era infatti una folta delegazione di Tether, capitanata dal CEO Paolo Ardoino, ma che ha visto anche la presenza di Juan Sartori, ovvero l'uomo che Tether vorrebbe piazzare all'intero del Cda della Juventus.Nato il 6 febbraio 1981 a Montevideo, di origini italiane da parte paterna (piemontesi in particolare) e spagnole da parte materna, a dodici anni si è trasferito in Europa, studiando in Svizzera dove si è laureato all’Università di Losanna. Proprio in svizzera nel 2003 ha fondato la Union Capital Group, una società di gestione patrimoniale che è cresciuta fino a gestire miliardi di dollari in asset, espandendosi nel settore del private equity fondanto in Uruguay la Union Group. Non solo, perché Sartori è anche un politico uruguaiano di spicco, noto nel suo Paese per essere senatore e per aver partecipato alle primarie del Partito Nazionale nel 2018, dove fu sconfitto dall’attuale presidente dell’Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou.Appassionato di calcio, nel 2018 Sartori è diventato co-proprietario del Sunderland. Non si tratta tuttavia dell’unico ruolo nel mondo calcistico: il manager è infatti vicepresidente del Monaco, dopo aver sposato Ekaterina Rybolovleva, figlia dell’oligarca russo Dmitry Rybolovlev che è appunto il proprietario del club monegasco. Nel 2023, inoltre, è stato eletto nel board dell’ECA (l’associazione delle leghe europee) come rappresentante della Subdivision 1, che riunisce i membri ordinari e associati delle prime sei federazioni nazionali nel ranking UEFA (Inghilterra, Spagna, Italia, Germania, Paesi Bassi e Francia), ha eletto Juan Sartori, vicepresidente dell’AS Monaco, come rappresentante della suddivisione.