Juventus, Tether all’8,2%, ma resta sotto Lindsell Train. Le quote di capitale dalla Semestrale

Getty Images

Tether Juve, la quota di capitale

Secondo la semestrale della Juventus al 31 dicembre 2024, pubblicata il 7 marzo, l'azionariato del club bianconero presenta una struttura piuttosto concentrata. La società è principalmente controllata dallaN.V., che detiene il 65,4% delle azioni. EXOR, holding della famiglia Agnelli, continua a essere il principale azionista della Juventus, con un ampio controllo della società. Questo riflette l'importanza storica e il legame stretto tra la Juventus e la famiglia Agnelli, che ha influenzato in maniera significativa le scelte strategiche e operative del club.

Juventus, le quote

Exor: 65,4%

Lindsell Train: 8,7%

Tether: 8,2%

Flottante: 17,7%

Al di fuori di EXOR, gli altri azionisti rilevanti includono Lindsell Train Ltd., che detiene l'8,7% del capitale, e Tether Investments con una quota dell'8,2%. Entrambi sono investitori privati che partecipano attivamente alla proprietà della società, ma con percentuali inferiori rispetto al principale azionista. Queste partecipazioni evidenziano un mix di investitori strategici e finanziari all'interno della proprietà del club.Il restante 17,7% del capitale è flottante in Borsa, il che significa che è disponibile per gli investitori sul mercato azionario. Questo flusso di azioni in circolazione consente a una parte del pubblico di partecipare all'andamento economico e finanziario del club, pur mantenendo un controllo concentrato nelle mani di EXOR e degli altri principali azionisti. La composizione attuale dell'azionariato riflette la strategia di EXOR di mantenere una posizione dominante nel club, pur permettendo anche ad altri investitori di essere coinvolti.Questi dati dimostrano un azionariato solido e consolidato per la Juventus, con un forte controllo familiare, ma anche con una presenza di investitori esterni che contribuiscono alla stabilità finanziaria del club.