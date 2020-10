1









Il Derby d'Italia si ripropone sul mercato. La sessione estiva di calciomercato è alle spalle da pochi giorni ma le società si preparano già per le prossime mosse. L'obiettivo della Juventus è quello di continuare l'opera di ringiovanimento della rosa, già avviata in questa stagione. Per questo, gli uomini di mercato dei bianconeri avrebbero messo gli occhi su Nicolò Rovella del Genoa. Il contratto del regista, classe 2001, scadrà tra 8 mesi e sia Juventus che Inter sarebbero pronte a fare un'offerta a Preziosi. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la richiesta del club rossoblù si aggirerebbe intorno ai 10 milioni.