Juventus, alla Continassa speciali test per monitorare lo stato aerobico: tutti i dettagli

Lo abbiamo già detto, d'ora in avanti nulla potrà più essere lasciato al caso dalle parti della, dove ogni allenamento, ogni partita potranno risultare decisivi nel rush finale di una stagione che si è complicata più del previsto, tanto che ora l'unico obiettivo rimasto da raggiungere è il quarto posto in campionato per la qualificazione alla prossima Champions League. E allora, durante la doppia seduta di lavoro di ieri , tra campo e palestra, è stato dedicato del tempo anche ad alcuni particolari test alla Continassa, con un apposito team di preparatori che ha affiancato lo staff tecnico di

Cosa sono i Map Test eseguiti alla Continassa

Nello specifico sono stati eseguiti deiper la misurazione del, parametro che descrive quanto ossigeno utilizza il corpo per sforzi intensi (potenza aerobica). Lo scopo era quello di monitorare lodegli atleti a due terzi di stagione, un momento che per la Juventus risulta ancora, appunto, estremamente delicato e importante considerando la necessità di dover spingere al massimo per non farsi sfuggire almeno l'obiettivo minimo del quarto posto.La squadra bianconera è attesa da un impegno probante già nel fine settimana, con la trasferta sul campo della Fiorentina per la 29^ giornata di Serie A. Dopodiché ci sarà la sosta, due settimane in cui alla Continassa si potrà continuare a lavorare - almeno con i giocatori che non partiranno con le rispettive Nazionali - in vista delle gare successive, a cominciare da quella casalinga contro il Genoa del 29 marzo.





