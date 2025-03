Coach Francesco Simone al BN: ‘Koopmeiners, non sottovalutiamo la preparazione e l’infortunio. Il test alla Continassa non è emergenziale’

AFP or licensors

Allasi è svolto undedicato alla valutazione della condizione fisica dei giocatori della Juventus . Durante la sessione, gli atleti hanno eseguito i MAP Test, utili per misurare il, ovvero il massimo consumo di ossigeno durante sforzi intensi, parametro fondamentale per valutare la potenza aerobica.L'obiettivo di questi test è monitorare lo stato atletico della squadra a due terzi della stagione, fornendo dati essenziali per ottimizzare la preparazione e gestire al meglio il rendimento dei giocatori.Ma cosa significa, nel dettaglio. Ce lo siamo fatti spiegare da, preparatore atletico e personal coach.

L’intervista

– “Un test che è già stato fatto. È un map test per determinare il massimo consumo di ossigeno. Si mette questa maschera, si raccolgono i dati e si determina il massimo consumo di ossigeno. Un valore che più o meno rimane costante con il tempo e da questo valore si possono dedurre altri dati importanti per un calciatore come la potenza metabolica. In poche parole: serve a determinare la cilindrata del motore di un calciatore, ma anche il livello soglia di sforzo oltre la quale l’organismo non riesce più a utilizzare l’ossigeno ma va in carenza. Quando non si riesce a usare più l’ossigeno si utilizzano carburanti d’emergenza, l’acido lattico. Si deduce quindi la soglia di un atleta che è un valore importante. Se l’atleta fosse una nave, sarebbe la velocità di crociera oltre la quale i motori si surriscaldano. È un test che non ha un valore strettamente emergenziale, non ti dà un quadro di uno stato di salute ma dà un livello prestazionale”.– “Penserei, per il tipo di test, che era calendarizzato. È stato fatto a inizio stagione e adesso a 2/3 di stagione viene rifatto”.– “Il numero di infortunati è altissimo per tutte le squadre e sono dati oggettivabili e reperibili. E poi, molto spesso, il livello di corsa e intensità è figlio di uno status atletico ma anche psicofisico. Non è detto che si corra meno perché si ha meno benzina, ma magari si è più stanchi mentalmente. Può esserci un concerto di fattori, la mente comanda tutto”.– “Gasperini ha parlato di Koopmeiners come un atleta con una potenza aerobica molto alta. Vuol dire che è molto performante e si stanca più tardi e può correre tanto. Lui corre tanto, ma lo vedo un po’ monocorde. Non dimentichiamo due cose: ha saltato la preparazione con il gruppo e ha lavorato in solitaria con delle sue metodiche che non conosciamo. E non sottovalutiamo l’infortunio alle costole. La respirazione è condizionata e tutto questo va a incidere nella performance”.– “Nulla è certo, ma può aver influito. Sicuramente incide”.