Juventus, tutte le possibili cessioni e i ricavi

Cristianoè al lavoro per dare forma ad una nuova. Nuova Juventus che come ormai noto non avrà alla guida Massimiliano Allegri maIl direttore sportivo bianconero è certamente già al lavoro per nuovi colpi di mercato, ma con un occhio anche alle cessioni che potrebbero regalargli un vero e proprio tesoretto da reinvestire sul mercato investendo in nuovi acquisti utili al tecnico italo brasiliano. Stando ai dati Transfermarkt il tesoretto dalle cessioni ammonta ad un totale diNel dettaglio in gallery tutte le possibili cessioni ed i loro valori di mercato. Da Szczesny a Kostic e Iling Junior. Clicca su "vai alla gallery" per leggere.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.