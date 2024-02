. Questo l'obiettivo della Juventus, che arriva da un punto nelle ultime due partite e dal ko nello scontro diretto con l’Inter, ma vuole mantenere vivo il sogno scudetto. Max Allegri così studia la formazione per domani sera, con un'idea:Tra le soluzioni studiate da Allegri per l’immediato futuro, c’è anche e soprattutto quella che prevede l’innesto del nuovo acquisto argentino e un piccolo cambio di modulo: dal 3-5-2 al 3-4-2-1. Ma Alcaraz a chi soffierebbe il posto? In questo momento a perdere il posto potrebbe essere Filip Kostic, visto l’altalenante rendimento avuto in stagione, così Cambiaso andrebbe a sinistra, McKennie esterno destro e l'argentino da mezz'ala.E lui? Lui, Charly, è già pronto. E, soprattutto, ha tanta voglia di dimostrare. In prestito dal Southampton con un diritto di riscatto fissato poco sotto i 50 milioni di euro vuole assolutamente convincere la Juve a puntare definitivamente su di lui, anche giocando in ruoli meno convenzionali, ma soprattutto sfruttando la sua enorme duttilità. “Il mio ruolo? Dov’è la palla! Sono un giocatore, non so se disordinato, ma mi piace correre. Di solito gioco a centrocampo, mezzala destra o sinistra. Al Racing più a sinistra. Attaccante? Non ho il fisico di Vlahovic ma lo posso fare”, ha detto in conferenza.